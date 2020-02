Ferrari ve sporu s charitou kvůli jménu svého budoucího SUV

Jak se totiž podle listu Financial Times ukázalo, název už používá nezisková společnost Purosangue Foundation, tedy nadace, která operuje na poli anti-dopingové činnosti od roku 2011.

Ferrari svůj elektromobil ještě pár let neuvede, Italové mají pádné argumenty

Nadace Purosangue ale není žádnou firmičkou z malé garáže. Naopak má partnerství s velkými značkami, mezi kterými je třeba německý Adidas, což by mohlo Ferrari zkomplikovat plány. I tak ale byli zástupci společnosti ochotni s italským výrobcem supersportů vyjednávat. Což ovšem nikam nevedlo a Ferrari tak nyní čelí zablokování patentu pro název chystaného auta.

Právník nadace Purosangue se před časem nechal slyšet, že soudní proces bude připomínat souboj Davida s Goliášem a zároveň odmítl, že by charita název málo používala. Zakladatel nadace Max Monteforte Financial Times řekl, že je to obrovská nespravedlnost.