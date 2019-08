Ferrari se chce zaměřit na pohodlnější vozy

V současné době je významným výrobním produktem značky Ferrari ostré sportovní auto, které na denní jízdu není moc stavěné. To se má ale změnit. V budoucnu se podle Elkanna má firma víc zaměřit na pohodlnější vozy typu GT. Do roku 2022 by automobily typu Gran Turismo mohly představovat 40 procent prodejů aut se vzpínajícím se koněm ve znaku.