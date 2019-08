Fantastický tuning: Karoserie ze starého Datsunu a motor ze Supry

Klasický Datsun patří mezi skvosty každé automobilové sbírky. Vzít ho a vykuchat z něj motor je pro mnohé svatokrádež. Jenže tahle svatokrádež dokázala dát dovnitř agregát Toyota 2JZ-GTE. To je motor, který je další ikonou světového motorismu. Je to řadový šestiválec s dvojicí sekvenčně zapojených turbodmychadel.

Agregát platil za nejdokonalejší nářadí pro tunery po mnoho let. Vždyť slavné ústrojí se dalo skvěle naladit na mnohem vyšší výkon, aniž by utrpěla jeho životnost. Při konstrukci motoru totiž inženýři využili zkušeností a také technických detailů z vysokokompresních turbodieselů. Proto i v tomto voze má výkon nadopován na fantastických 447 kW. A to je neuvěřitelné číslo i v porovnání s hmotností auta: 1044 kg.