EU sjednotí pravidla poplatků za použití silnic, zavede i jednodenní dálniční známku

Neznamená to ovšem, že všichni za všechno zaplatíme automaticky víc, třebaže takový výsledek je zejména u nadnárodního cestování či autodopravy pravděpodobný. Státům pořád zůstane svoboda volby poplatků či osvobození některých kategorií vozidel od poplatku.

Pro nákladní auta bude postupně ukončován provoz časových vinět v těch státech, kde ještě takový systém platí, a bude nahrazován mýtným. Má to ovšem platit pro hlavní trasy, na nichž je uskutečňována většina mezinárodní nákladní automobilové dopravy; na jiných částech své sítě mohou státy ponechat viněty v platnosti.

Členské státy také budou mít možnost zavést kombinovaný systém poplatků pro některé nebo všechny kategorie těžkých vozidel. Takový systém by mohl být kombinací mýtného a časového poplatku, tedy vinět, příp. zohledňovat také emise CO2 daného vozidla a emisní normu Euro, kterou plní.

Co však nějakým způsobem bude zavedeno na celounijní úrovni, bude nástroj pro různé poplatky za infrastrukturu a její užívání pro těžká vozidla na základě jejich emisí CO2. Zpočátku se takový nástroj bude vztahovat pouze na největší náklaďáky, ovšem v budoucnu by se mohl rozšířit: „Rozlišení mýta nebo poplatků za užívání na základě environmentální výkonnosti se bude od roku 2026, bude-li to technicky proveditelné, vztahovat na dodávky a minibusy,” říká tisková zpráva.