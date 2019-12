Elektromobily nebudou běžné, dokud nezmizí tyhle tři problémy, říká prezident GM

Některé názory říkají, že čím lepší bude síť nabíjecích stanic, tím menší obavy budou lidé mít z toho, že s elektromobilem nedojedou do cíle. Reuss však nesouhlasí a říká, že lidé stále budou chtít mezi zastávkami pro doplnění energie ujet co nejdéle. I s konvenčními auty je pohodlnější ujet na jednu nádrž 800 km než jen 300.

A navíc, a to je dost možná hlavní rozdíl, benzín nebo naftu - anebo třeba i vodík - dotankujete za pár minut, kdežto elektřinu nabíjíte v nejlepším případě desítky minut. Když si chcete při dlouhé cestě odpočinout, není to problém , ale když spěcháte, každá minuta je cenná.

A konečně, je tu cena. Pokud se do ní nevloží nějaké státní dotace, a leckdy i včetně dotací, bývají elektromobily podstatně dražší než srovnatelné konvenční auto. Podle Reusse se do deseti let ceny srovnají, ovšem nikoliv jen díky zlevňování elektromobilů - mají do toho vstoupit právě vlády, a to zdaněním aut se spalovacími motory.