Elektromobily mohou být levnější než spalovací auta už v roce 2027, tvrdí studie

Studie očekává, že větší vozidla, jako SUV a crossovery, budou už do roku 2026 levnější než jejich protějšky na benzín či naftu. Menší vozy mají začít cenově odpovídat spalovacím obdobám v následujícím roce.

Do roku 2030 pak má průměrný elektrický vůz stát méně než spalovací, a to ještě před započtením daňových pobídek. Studie pro tyto závěry počítá mimo jiné s masivními investicemi do výroby elektromobilů a baterií, která se tím zlevní.