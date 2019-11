Elektromobil versus sloup. I přes děsivý pohled dopadl nárazový test na jedničku

Mnozí se domnívají, že elektromobily jsou ve srovnání s klasickými auty méně bezpečné. A to nejen pro posádku, ale i pro okolí, protože nějak podezřele často hoří. Jak je to s jejich pasivní bezpečností i s ostatními aspekty nárazů, se tak rozhodla vyzkoumat německá Dekra, která prostě vzala starší Nissan Leaf a poslala ho do sloupu, ovšem poněkud za jiných podmínek, než to dělá organizace Euro NCAP.

Děsivý výsledek boční srážky. Foto: Dekra

Zatímco oficiálně narazí auto do sloupu rychlostí 50 km/h, tady jej poslali proti překážce rychlostí 74 km/h. Je jasné, že test dopadl jinak, než tomu bylo u Euro NCAP.

Auto uspělo

Vůz dopadl strašlivě. Střední sloupek se posunul až někam do poloviny vozu. Řidič by prakticky neměl šanci na přežití. Jenže výsledek především ukázal, že i tento elektromobil má bezpečnost jako vůz s klasickým spalovacím motorem. I těm by se sloupek podobně posunul.

Test Nissanu Leaf společnosti Dekra 1 Video: Dekra

Posádka by byla také bez šance. Jenže to důležité z testu bylo, že Dekra vyzkoumala, jak se chovají akumulátorové sety uložené pod podlahou. Celý blok se začal deformovat, ale tak, že nedocházelo ke kontaktu jednotlivých baterií a nedošlo k žádnému požáru. To je ten nejdůležitější výsledek.

A ještě jednou

Poté rozjeli další auto ještě jednou. Zatímco v Euro NCAP jezdí vůz rychlostí 64 km/h proti deformovatelné ploché překážce, zde mělo auto v době středu s pevným kůlem rychlost 84 km/h.

Tenhle test ukázal, jak kvalitní auto to je. Kůl se dostal sice až k hraně okna, ale neprorazil ho, A-sloupky se nedeformovaly a prostor pro cestující byl sice omezen, ale proti očekávání výrazně méně. Opět nikde nedošlo ke zkratu a požáru.