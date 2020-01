Elektrický Hyundai se zapsal do knihy rekordů rozpačitým způsobem

Hyundai Kona v elektrické variantě najdete v Guinnessově knize rekordů. Vyjel totiž do nejvyšší nadmořské výšky ze všech elektromobilů, jejichž výrobci se o takový trumf doposud snažili. Konkurenci však doposud neměl žádnou, navíc by to nedokázal bez přenosných nabíječek.