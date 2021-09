Elektrické náklaďáky mají nový rekord v dojezdu, s realitou má však málo společného

Švýcarská společnost Futuricum si ve spolupráci s Continentalem a logistickou firmou DPD připsala záznam v Guinnessově knize rekordů, a to za největší vzdálenost ujetou s elektrickým nákladním autem na jedno nabití bez solárních panelů. Je to 1099 kilometrů, ovšem nikoliv v reálném provozu.

Rekord by tedy měl jinou hodnotu, pokud by baterie vozu byly jinak velké. Ty použité měly kapacitu 680 kWh. Takovou baterii by člověk u rychlonabíječky s výkonem 50 kW – ty jsou v Česku nejrozšířenější – nabíjel více než 13 hodin. Přesto tento rekord má údajně dokazovat, že elektrická kamionová doprava je možná.