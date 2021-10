Dva světové unikáty v jediné garáži, to je parkoviště pro Concorso d'Eleganza Villa d'Este

Jak často se člověku stane, že potká auto, které existuje v jednom jediném exempláři na celém světě? To záleží na tom, kde se člověk pohybuje. Pokud se dostane do garáže pro přehlídku Concorso d'Eleganza Villa d'Este na břehu alpského jezera Como, tak to očividně zas takový problém není.

Ale nebude to ani nic obvyklého. Londýnský youtuber Freddie Atkins, známý na tomto webu a také na Instagramu pod přezdívkou TFJJ, se „lovu” špičkových aut věnuje už nějakou dobu, kanál vede už deset let, a přesto toto video začíná slovy „Tak právě jsem v jednom z nejneuvěřitelnějších parkovišť, která jsem viděl po celém světě.”

Hned první vůz, který video ukazuje, bude povědomý skalním fanouškům herní série Need for Speed. Je to Isdera Commendatore 112i a na světě existuje jen tahle jedna, nevzniklo jich víc. Můžete se s ní projet ve hře Need for Speed II z roku 1997.

Bohužel, pro většinu z nás to je taky jediná možnost, jak se dostat za její volant. Ne, že by měla jediného vlastníka od roku 1993, kdy vznikla, sem tam se prodá v aukci, ovšem za adekvátní peníze. Naposledy to bylo v únoru 2021 v Paříži na aukci pořádané domem RM Sotheby's a cena byla 1,113 milionu eur, tedy asi 28,28 milionu korun.

Fanoušci tohoto jednorožce mají docela štěstí, protože ze stejné akce se objevilo video, které ukazuje isderu i v pohybu. Jeho autorem je youtuber Auto Motive Mike a třebaže na něm vůz jede velmi pomalu, v podstatě ho zřízenci jen přesouvají po výstavní ploše, pohled to není nezajímavý, pokud vás na autech zajímá osvětlení.

Kromě aerodynamické brzdy na zádi totiž vidíme v činnosti i světla, která by člověk čekal na starém náklaďáku nebo přívěsu. Trochu kolotočářsky působící LEDky pod aero-brzdou pomiňme a všimněme si také situace se zrcátky – je tu jen jedno a nahoře, takže na přesné couvání je v podstatě nutný asistent.

Na titulní fotografii je vidět isdera s tradičními zrcátky a jinými koly. Nejedná se o druhý vůz, nýbrž o ten stejný jediný kus. Takto ho podle dostupných informací upravil v roce 1999 jeden z majitelů, švýcarský podnikatel. Pojmenoval ho Silver Arrow C112i. Do původního stavu, jaký vidíme na videích, vůz přestavěla zpátky firma Isdera, která ho dle informací aukčního domu RM Sotheby's od onoho podnikatele koupila v roce 2016. Ve zmíněné aukci letos v únoru ho prodávala právě tato firma.

Zpět ale k úchvatnému parkovišti. Freddie jím prochází a kromě hrstky meziválečných unikátů potkává také několik starých Ferrari včetně řad 250 a 275, Aston Martin Vantage Zagato Volante, Lamborghini Countach na japonských značkách, Bugatti EB110 SS nebo Mercedes-Benz CLK-GTR, homologační speciál pro vytrvalostní závody.

A ten druhý unikát? To je Rolls-Royce Boat Tail, který za doprovodu několika asistentů zrovna sjíždí do garáže, aby tam zaparkoval. Jeho detaily, jako např. uchycení střechy, dřevěná víka zavazadelníku či světla jsme si mohli prohlédnout už dříve, zde je na něm impozantní hlavně jeho olbřímí velikost.

Rolls-Royce Boat Tail Foto: Rolls-Royce