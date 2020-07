Drobeček ze Slezska uveze najednou ve lžíci 14 tun

„Kapacita lžíce je 14 tun, takže se do ní vejde velké nákladní auto,“ nastínil generální ředitel Ferritu Pavel Mohelník. Už dva roky vyrábí firma desetitunové lžíce pro nakladače. Ty váží celkově 30 tun, váha nového čtrnáctitunového modelu je 40 tun.

„Náš je celý vývoj, výroba je dělená. My dodáváme část komponentů do Ruska, kde se stroje montují. Momentálně už tam dělají dva další, které půjdou v srpnu do dolů,“ popsal s tím, že výhodou spolupráce s ruskou skupinou je fakt, že zákazníka znají předem.