Dovoz ojetých aut do Česka loni významně klesl

Dovoz ojetých osobních aut do ČR v minulém roce meziročně klesl o 15 procent na 150 731 vozů, z čehož bylo 30 trabantů a 77 ferrari. Import ojetin byl nejnižší za posledních šest let. Oznámil to Svaz dovozců automobilů.