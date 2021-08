Dovoz ojetin stoupl o pětinu na více než 100 tisíc vozů

Dovoz ojetých osobních aut vzrostl za sedm měsíců meziročně o 18,7 % na 100 388 vozů. Je to stále o pět procent méně než ve stejném období roku 2019. Vyplývá to z údajů Svazu dovozců automobilů. Průměrné stáří dovezených aut je 10,5 roku, což je o desetinu roku méně než loni. Podíl vozidel starších deseti let je 51,6 %. Loni to bylo o dva procentní body více.