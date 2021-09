Dorazí Ford Bronco přeci jen do Evropy? Slova šéfa automobilky jsou slibná

Ford Bronco, ať už plnotučný offroad, nebo menší crossover Bronco Sport, se aktuálně v Evropě neprodává a v loňském roce, pár týdnů po představení, se mluvčí německého zastoupení Fordu nechal slyšet, že plány na dovoz do Evropy neexistují.

Od té doby se ale mohlo něco změnit, protože čerstvá slova Jima Farleyho, generálního ředitele Ford Motor Company, hovoří opačně. Britský magazín Auto Express se ho na festivalu Goodwood Revival ptal, jestli by bronco mohlo v Evropě fungovat.

Nový Ford Bronco Foto: Ford

„Absolutně by mohlo. Vidím tady všechny ty defendery - myslím, že by fungovalo dobře,” nechal se slyšet. A dovezou ho tedy? „Jen čekám, až se hoši z Ford of Europe rozhodnou,” zněla odpověď.

To by mohlo naznačovat, že centrála Fordu je připravená vyrábět evropské varianty bronca stejně jako to Jeep dělá s wranglerem, a závisí to na rozhodnutí evropské divize Fordu, jestli tento model budou chtít.

V USA začíná nabídka bronca na 28 500 dolarech, tedy cca 617 tisících korun. Jaká by byla cena v Evropě, je samozřejmě otázka, ale jistě by byla o statisíce korun vyšší. Pokud by mělo bronco konkurovat zmíněnému defenderu, ten stojí v Česku od 1,4 milionu korun.