Dopravu na mistrovství světa ve fotbale mají zajistit i autonomní volkswageny

List Tech Crunch přišel s informací, že Volkswagen a katarská holdingová firma Gatar Investment Authority společně pracují na vývoji infrastruktury, která by umožnila ve městě Dauhá provoz autonomních vozidel jako veřejného dopravního prostředku. Na projektu údajně pracují čtyři firmy, které patří pod společnost Volkswagen Group.

Hlavní úlohu si měl převzít právě Volkswagen, který chce do Dauhá dodat svoji chystanou novinku, minivan s názvem 35 I.D. Buzz. Ten by měl z města převážet čtyři pasažéry do tamní sportovní arény Westbay.