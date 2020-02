Dopravní policie chce vyšší pokuty a radary na mýtných branách

Nejvyšší pokuty, nově až 75 tisíc korun, by motoristé měli platit za řízení pod vlivem alkoholu nebo bez řidičského oprávnění. Dopravní policie chce rovněž zpřísnit sankce za používání mobilního telefonu při řízení. Uvedl to ředitel dopravní policie Jiří Zlý. Současná maximální výše pokuty je 50 tisíc korun.

Návrh na padesátiprocentní zvýšení nejvyšších sazeb pokut hájí Zlý tím, že jejich výše se nezměnila řadu let. „Tržní síla občanů roste. A ekonomický vývoj jde ruku v ruce se zvyšováním sankcí,” řekl.

Přísnější postih by se týkal například telefonování za jízdy. V současnosti za tento prohřešek hrozí na místě pokuta do 1000 korun a dva trestné body. Podle novely zákona by se sazba zvedla na pevně stanovených 2500 korun a čtyři body.