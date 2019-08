Dokud lidé budou vlastnit auta, nemůžeme být podle britských poslanců uhlíkově neutrální

Velká Británie plánuje být uhlíkově neutrální zemí do roku 2050. V rámci této snahy by vláda měla omezit osobní vlastnictví aut, říká tamní Výbor pro vědu a technologie. Jinými slovy navrhuje pomocí zákazů přinutit lidi využívat sdílení aut. A to proto, že výroba aut produkuje velké množství emisí CO2.

Pokud by totiž všichni lidé všechna auta sdíleli, vyrábělo by se podle logiky výboru méně aut. „V dlouhodobém horizontu se široce rozšířené osobní vlastnictví vozidel nejeví jako kompatibilní s výraznou dekarbonizací,” stojí ve zprávě výboru.

Výbor se ve zprávě opírá také do zákazu prodeje nových aut s konvenčním pohonem, tj. pouze se spalovacím motorem. Ten má v Británii začít platit v roce 2040. Je to podle něj příliš málo a pozdě na to, aby stihla země být do roku 2050 uhlíkově neutrální, a chce zákaz posunout na rok 2035 a zahrnout do něj i hybridy, tj. že by směla být prodávána jen elektroauta s baterií.