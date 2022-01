Do servisu musí stovky tisíc mercedesů, mohou začít hořet

Německý výrobce aut Mercedes-Benz svolá do servisů po celém světě stovky tisíc vozů se spalovacím motorem, a to kvůli možné netěsnosti čerpadla chladicí kapaliny. Závada by mohla případně způsobit i požár.