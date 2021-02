Do roku 2030 bude 80 procent prodaných Porsche elektrických

Do konce dekády bude přes 80 procent prodaných vozů Porsche pohánět elektřina. V rozhovoru s nedělníkem Bild am Sonntag to řekl šéf německé automobilky Oliver Blume. Na mysli přitom měl jak vozy čistě elektrické, tak auta hybridní.