Do křižovatky vjel na červenou. K řidičově smůle rovnou do cesty policejnímu autu

Zatímco ve většině států Kanady je možné odbočit na křižovatce doprava i na červený signál Stůj, pokud to značka přímo nezakazuje, rozhodně ale neumožňuje, vrhnout se do křižovatky způsobem, jaký nedávno předvedl jistý řidič. Nejprve ohrozil jiný vůz a následně vjel do cesty mužům zákona.