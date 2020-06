Do Česka se vrátil unikátní trolejbus Škoda 14TrE, za oceánem jezdil přes dvacet let

„Trolejbus je odlišný od typové řady 14Tr. Je uzpůsobený přímo americkým podmínkám, například má klimatizaci v salonu cestujících, což je v podstatě novum. U nás to tato verze nikdy neměla. Má výtah pro vozíčkáře. Je o něco širší, ale designové provedení vychází z původního českého trolejbusu 14Tr,“ řekl Novinkám šéfredaktor odborného časopisu Československý dopravák Libor Hinčica.

Dodal, že trolejbus také vznikl z předcházející verze pro Sovětský svaz s předními a zadními dveřmi, oproti častějšímu uzpůsobení předních a prostředních dveří. „Jinak samozřejmě výbava odpovídá americkým standardům. Není to úplně porovnatelné s tím, co bylo v Česku. I proto si myslíme, že je zajímavé ukázat, jaký rozdíl mezi vozidly byl,“ vysvětlil.

Trolejbusů řady Škoda 14TrE vzniklo jen něco přes padesát. V letech 1998 až 1999 je pro americký Dayton v Ohiu vyrobil dnes již neexistující podnik Škoda Ostrov. Model vycházel z původního typu 14Tr, který ostrovská Škodovka vyráběla v letech 1981 až 1998 a který je v některých českých městech stále součástí flotily hromadné dopravy.

Interiér trolejbusu Foto: Novinky

V Daytonu české trolejbusy jezdily až do minulého roku. Tamější dopravní podnik se následně rozhodl jeden kus darovat zpět do Česka, podle Hinčici na znamení česko-amerického přátelství. Dostat trolejbus až do Prahy však dle něj stálo skoro milion korun. Kolem 700 tisíc korun nakonec zaplatili dárci.

Hinčica také dodal, že podmínkou darování bylo to, že trolejbus bude sloužit muzejním účelům. To však nevylučuje možnost historických jízd. „Vše bude záležet na tom, jestli se nám podaří dostat schválení od úřadu na to, aby trolejbus mohl vyjet. To bude další etapa jednání,“ uvedl.

Trolejbus je zatím vystaven v hale pražského Muzea městské hromadné dopravy ve Střešovicích. Návštěvníci mohou například srovnat rozdíl mezi evropskými a americkými trolejbusy.

„Trolejbusy, které se tu nachází, se od nového amerického liší výrazně. Především jsou evropské. Jsou užší, jsou menší, a hlavně jsou o několik generací starší, protože naše trolejbusy jsou z 50. a 60. let,“ uvedl technický ředitel DPP Jan Šurovský s tím, že v muzeu se zaměřují převážně na tramvajovou dopravu. Mezi nejcennější exponáty zde patří například nejstarší vozidlo koněspřežné dráhy, která začala v Praze pravidelně jezdit před 145 lety.

V muzeu jsou k vidění i starší modely, ty ale jezdily v Česku. Foto: Novinky

V Praze trolejbus zůstane až do konce října, následně by měl být převezen do Muzea dopravy ve Strašicích na Plzeňsku.