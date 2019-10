Dánsko apeluje na EU, aby od roku 2040 zakázala auta se spalovacím motorem

Na setkání ministrů životního prostředí v Lucemburku předložilo návrh na zákaz prodeje aut se spalovacími motory Dánsko, které je podporováno dalšími deseti zeměmi EU. V současné době plánuje EU snížit emise CO2 o 40 % do roku 2030, zatímco Evropská komise by chtěla stáhnout produkci uhlíkových zplodin na nulu. Tedy na teoretickou nulu, sice s nějakými emisemi, ale ty by byly vyváženy dalšími opatřeními, takže ve výsledku by nastala takzvaná uhlíková neutralita.