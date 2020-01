Další stamiliony do pokladny. Praha rozšiřuje parkovací zóny

V hlavním městě se od pondělí rozšířily zóny placeného stání (ZPS), tzv. „modré zóny“, a to v části Prahy 9, v Libni a ve Vysočanech. Deklarovaným účelem je usnadnit parkování rezidentům v době konání akcí v O2 areně, ovšem zavedený systém tomu příliš neodpovídá. V letošním roce by se zóny měly rozšířit také do Prahy 10.