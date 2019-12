Další plány Land Roveru: Levný základ i luxusní kočár

Dva nové Land Rovery by měly na trh dorazit do pěti let. Očekává se, že nový levný model bude stát přibližně 25 tisíc liber, v přepočtu asi 755 tisíc korun, tedy míň, než kdy stál jakýkoli jiný model od této značky. S kódovým označením L860 by měl být představený v roce 2021.

Levný a praktický Land Rover je velmi očekávaným autem, který v nabídce chybí. Vůz by podle informací britského Autocaru měl v sobě kombinovat legendární jízdní vlastnosti Defenderu s lehkou konstrukcí s odkazem na kult Land Roveru, stát by měl samostatně mimo zavedené divize, třeba s ikonickým názvem 80. Designově by měl pak model vycházet z nově představeného Defenderu, ovšem velikostně by měl odpovídat městskému crossoveru.

Land Rover Defender Foto: Land Rover

Druhý, luxusní model se údajně představí během čtyř až pěti let a měl by nosit jméno řady Defender. Značka totiž razí novou strategii s modelovými řadami. Podobně jako u Discovery, které se dělí na více modelů, to bude i u terénní legendy, Defenderu. Výchozí variantu už známe, Defenderů ale bude hned několik. Od zmiňované dražší se očekává, že se bude jednat i o elektromobil s luxusním interiérem a měl by atakovat cenu vyšší než 2 miliony korun.

Krok Land Roveru je pochopitelný. Trh se středně velkými SUV raketově roste po celém světě a nové modely se údajně budou prodávat jak v Evropě, tak i mimo ni. Dočkat by se tak měla i Čína nebo USA.

