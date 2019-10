Další oběť boje s CO2? Nástupce Renaultu Clio R.S. může být elektrický

„Clio R.S. by potřebovalo velmi složité technologie, aby dokázalo snížit své emise CO2. Spolu se zachováním vysokých výkonů, nutných pro takové vozidlo, bychom ho museli zdražit tak moc, že by si ho většina jeho zákazníků nemohla dovolit,” popisuje Kasai tvrdou realitu.

„Musíme být v souhře se současnými trendy, musíme vynalézat sportovní auta budoucnosti. To je role divize Renault Sport - být inovativní,” uvádí Kasai pro magazín AutoExpress.

Svá slova podporuje odkazem na model Zoe e-Sport Concept z roku 2017. „Tento koncept, to bylo přesně, co jsme měli na mysli, a co máme na mysli stále,” říká.