Daimler, Stellantis a Totalenergies uzavřou alianci na vývoj a výrobu baterií

„Partnerství nám zajistí dodávky a umožňuje úspory z rozsahu,“ dodal. Do konce tohoto desetiletí by výrobní kapacita ACC měla v Evropě dosáhnout 120 gigawatthodin ročně při celkovém objemu investic přes sedm miliard eur od všech partnerů, uvedla agentura AFP. Společnost si klade za cíl vyrábět do roku 2030 jeden milion baterií pro elektromobily ročně.