Daimler prohrál soud s Nokií, výrobce mercedesů se s Finy neshodne

Podle webu Financial Times německý Daimler, na rozdíl od některých jiných automobilek, odmítá platit licence za používání technologií pro komunikaci na sítích 2G, 3G a 4G. Tvrdí, že licence by měli platit ti dodavatelé, kteří pro Daimler vyrábějí dotčené součástky, tedy např. Continental. Ten se ke sporu připojil.

Podle Daimleru by se to týkalo zhruba poloviny aut prodaných v Německu, ovšem firma nepředpokládá, že by Nokia něco takového žádala. Aby to mohla udělat, soud by po ní předem požadoval složení jistoty ve výši 7 miliard eur (182,8 miliardy korun) na případná vyrovnání požadavků Daimleru v případě, že by se zákaz prodeje ukázal jako neoprávněný.