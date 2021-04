Dacia Spring má ceny pro český trh, je nejlevnějším elektromobilem

České zastoupení Dacie otevřelo předobjednávky pro tuzemský trh a s tím zveřejnilo také ceník nového modelu. Spring ve variantě Comfort začíná na 449 tisících korun, ovšem ten je v ceníku uvedený s poznámkou, že bude k dispozici později. Nyní je možno předobjednávat lépe vybavený Comfort Plus, a to nejméně za 489 tisíc korun.

Spring je tak levnější než ve Francii - tamní ceny se dostaly na svět nejdříve. Základní cena vozu tam sice oficiálně je 12 403 eur (324 600 korun), ovšem to pouze pro fyzické osoby po započtení tzv. ekologického bonusu, tedy státní dotace. Ten je ve výši 6000 eur (157 tisíc korun), takže skutečná cena springu ve Francii je od 18 403 eur (481 600 korun).

Obě varianty mají 44 koní a 125 Nm, což stačí ke zrychlení na 100 km/h za 19,1 sekundy a maximálce 125 km/h. Baterie má kapacitu 27,4 kWh a váží 186 kg, takže provozní hmotnost celého vozu je jen 970 kg. Dle normy WLTP je dojezd v kombinovaném režimu 230 km na jedno nabití, ve městě, kde se častěji zpomaluje, to je 305 km.

V základní výbavě obou variant je palubní nabíječka pouze na střídavý proud, a to o maximálním výkonu 6,6 kW. Plné nabití trvá dle technických dat méně než 5 hodin, ale je třeba připlatit 8 tisíc korun za kabel, abyste mohli využívat veřejné dobíjecí stanice; většina z nich má pro střídavý proud jen zásuvku, nikoliv kabel.

Ve standardní výbavě nicméně je nabíječka do běžné 230V 10A zásuvky, z níž trvá plné nabití méně než 14 hodin. Za rychlonabíjení stejnosměrným proudem o výkonu 30 kW je možno připlatit jen u dražší verze Comfort Plus, a to 10 tisíc korun. Nabití z 0 na 80 % s ním trvá méně než hodinu.