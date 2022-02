Cupra oslavila čtvrté výročí, sdílí plány na vlastní metaversum

Samostatná značka Cupra vznikla před čtyřmi lety ze stejnojmenné sportovní divize Seatu. Nyní tedy slaví čtvrté výročí. Při té příležitosti její generální ředitel Wayne Griffiths představil vizi pro blízkou budoucnost, nazvanou Cupra^2 – „Cupra na druhou“.

To znamená plán na zdvojnásobení prodejů, prodejní sítě i obratu během letošního roku. Značka chce také mít dvojnásobek „Cupra Masterů“, ambasadorů značky, a svých „garáží“, prodejen dle nového konceptu, který z nich dělá spíš salonky než prodejny.

Griffiths připomněl dva již oznámené modely – Tavascan a Urban Rebel, které přijdou na trh v roce 2024, resp. 2025. Řekl také, že značka do roku 2025 chystá dva další modely, ale zatím o nich nezveřejnil žádné další informace.

Zdůraznil ale, že se Cupra snaží o emoce ve světě, kde jsou všichni stejní – ve světě elektromobilů. Síla už není ve výkonu motoru, protože kdokoliv dokáže postavit silný elektromobil, ale v emocích, které vůz nabízí. Toho je podle něj ukázkou už model Born – na něm má publikum vidět, že elektrická auta nemusí být jen racionální, ale mohou být i vzrušující a zajímavá.

Antonio Labate a Wayne Griffiths v podobě avatarů v metaversu Cupra Metahype Foto: Cupra

Oznámil také spuštění platformy Metahype, která je tzv. metaversem značky Cupra. Má sloužit pro virtuální setkávání, virtuální koncerty, výstavy a podobné kulturní akce. Součástí bude samozřejmě streaming a také prezentace NFT („non-fungible token“, česky „nezastupitelný token“) a obchodování s nimi. Cupra sama chce během několika dnů vydat své první NFT s konceptem Urban Rebel.

Griffiths zmínil, že značka stejně jako celý koncern VW investuje spoustu peněz do kyberbezpečnosti, a to nejen ve spojení s platformou Metahype, ale i co se týče aut samotných, která jsou či můžou být připojená k internetu.

Wayne Griffiths v metaversu Cupra Metahype Foto: Cupra

Poměrně nečekanou zajímavostí v Metahype je prvek nazvaný Cupra^2 Experience. „To, co řídíte, je skutečné, ale to, co vidíte, je virtuální,“ uvedl ho Antonio Labate z automobilky Cupra. Ve video-ukázce skutečný řidič sedne do skutečného Urban Rebelu, nasadí si brýle pro virtuální realitu a rozjede se – ve skutečnosti po letišti, ale vidí virtuální závodní trať.

Implementovat něco takového do reálného světa se zdá poněkud nebezpečné, pokud by se skutečné auto mělo fyzicky hýbat, nikoliv fungovat třeba jako pokročilý závodní simulátor. Tedy zůstávat bez hnutí, ale řidiči pomocí virtuální reality a např. vibrací volantu či sedačky zprostředkovávat vjemy, jako by skutečně závodil.

Metaversum Cupra Metahype Foto: Cupra