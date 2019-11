Concorde žije. Tentokrát jako speciál od Aston Martinu

Automobilka tuto speciálku přestavila 26. listopadu, na den přesně šestnáct let od posledního letu Concordu, načež byl umístěn jako exponát do muzea Aerospace v Bristolu. Vůz vznikne v deseti kusech, polovině počtu vyrobených Concordů. A kdo by jeden chtěl, musí se vypravit do bristolské prodejny Astonu, protože jen tady se dají auta objednat.