Co vydrží hevery a stojánky pod auto? Fin je otestoval hydraulickým lisem

To se pokusil zjistit finský výzkumník Lauri Vuohensilta, který stojí za kanálem Hydraulic Press Channel na YouTube.

Se stojánky dělá to, co ho proslavilo - postaví je pod hydraulický lis a ten spustí. Nejde ale o destrukci, jako obvykle, nýbrž o zatížení, které je třeba na to, aby se stojánky začaly deformovat.