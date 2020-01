Co všechno zvládne Škoda Octavia? Rumun naložil na střechu paletu cihel

Když potřebujete na stavbu dovézt cihly, vezmete si na to dodávku, pick-up nebo aspoň přívěsný vozík. Ne tak v Rumunsku, přinejmenším v jednom případě, který byl zaznamenán na video a sdílen na Facebooku minulý čtvrtek.

Vidíte dobře, stříbrná octavia první generace po faceliftu, tj. vyráběná v letech 2000 až 2004, veze na střeše celou paletu cihel, ještě zabalenou v igelitu. A není to nikde na vesnici, B na registrační značce octavie znamená Bukurešť, hlavní město.

Jakou má váhu, nevíme, ale v popisku videa se hovoří o jedné tuně. V každém případě to je jistě víc, než nejvyšší povolené zatížení střechy - to bývá v řádech desítek kilogramů. A zadní náprava patřičně „sedí“ na zemi - „vzít“ velkou díru by pro auto mohlo být dost nebezpečné.