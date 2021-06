Co s hořícím elektromobilem v podzemních garážích? Olomoučtí hasiči mají unikátní řešení

V současné době hasiči pravidelně provádí cvičení s lithium-iontovými bateriemi a testují jejich odolnost či rizika. Pokud u nich dojde k požáru, v ideálním případě by měli hasiči do pláště baterie udělat díru a do ní pak pomocí techniky aplikovat vodu s pěnidlem. Pomoci by mohl i hasicí systém Cobra, který byl primárně vytvořen k řezání a hašení stavebních konstrukcí a který dokáže pomocí vodního paprsku prorazit pevný materiál. Zařízení umí mimo jiné proříznout 150 mm betonu za 90 sekund.