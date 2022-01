Citroën Berlingo a další osobní dodávky končí se spalovacími motory

Odvážným krokem zahajují nový rok značky Peugeot, Citroën a Opel. Konvenční MPV postavená z malých dodávek na většině evropských trhů mizí z nabídky, do výroby půjde v letošním roce objednat už jen jejich elektrické verze. Koncern Stellantis, kam tyto značky spadají, to oznámil v tiskových zprávách.

Změna se týká všech verzí kromě ryze užitkových. To znamená, že u Peugeotu bude možné modely Rifter, Traveler a Expert Combi objednat jen s elektrickým pohonným ústrojím. U Opelu to je Combo Life, Zafira Life a Vivaro Combi, u Citroënu se to týká berlinga a spacetoureru. Existující objednávky nebudou dotčeny, stejně jako skladové vozy.