Čínský výrobce nového londýnského taxi nabídne ikonu i jako dodávku

Lavi Electric Vehicle Company, součást čínského koncernu Geely, dodává model VN5 zatím jen jako běžné vozidlo pro taxislužbu v hlavním městě Velké Británie, ale to se brzy změní. Firma totiž vidí ve vozidle velký potenciál a jeho schopnosti chce využít na trhu s elektrifikovanými dodávkami.

Užitkový automobil by měl na trh dorazit ještě v roce 2020 a bude využívat stejnou plug-in hybridní motorizaci, jako oblíbené taxi. Elektromotor využívá baterii o kapacitě 31 kWh, a dojede proto na jedno nabití až 92 kilometrů. Společně s benzinovým tříválcem je pak dojezd 480 kilometrů.

Potenciál auta je také značný, i co se týče nákladového prostoru. Na korbu by se měl vejít náklad o hmotnosti až 830 kilogramů a vejít by se tam měly dvě europalety. Nechybí ani boční dveře.