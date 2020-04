Chystá Mercedes-AMG ostrý elektromobil? Má být ekvivalentem vrcholné třídy S

Nemá však být úplně nejsilnější. Divize AMG má totiž už nyní pracovat na jeho ostré variantě, která má nabídnout více než 600 koní a 900 N.m. Toto pohonné ústrojí se má dostat i do dalších vozů značky - do menšího sedanu EQE i do elektrické verze třídy G, která by se měla jmenovat EQG. Tedy stejně jako to je u Mercedesu-AMG dnes v případě označení 63.