Český tým vyhrál 24hodinový závod elektromobilů na Nürburgringu, ujel 136 kol

Že je 136 kol za takovou dobu dost málo na GP-Strecke, tedy zhruba pětikilometrovém moderním závodním okruhu? Jednak část doby závod stál kvůli nehodě na trati, ale bez ohledu na absolutní číslo to bylo nejvíc z konkurentů - stříbrní měli ztrátu 3 kola, bronzoví 9 - a absolutní číslo není oproti leckterému jinému vytrvalostnímu závodu vysoké proto, že Eco Grand Prix má svá specifika.

Jede se na sériových elektromobilech, registrovaných do běžného provozu na silnicích. Vozy nesmí být ze svého sériového stavu nijak upraveny. A hlavně, k nabíjení je možné využívat výhradně 22kW nabíječku, kterou má každý tým dostupný v boxech. Pro úspěch tedy musí člověk nejen jet rychle, aby ujel co nejvíc kol, ale i co nejvíc efektivně, aby neztratil příliš času nabíjením.