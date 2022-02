Ceny ojetých aut v ČR vzrostly až o čtvrtinu a dále porostou. Jejich prodej loni stoupl

Ceny ojetých aut v Česku vzrostly meziročně o 10 až 25 % a budou se dále zvyšovat. Důvodem je nedostatek ojetých vozů na trhu způsobený výpadky výroby nových aut. Skladové zásoby autobazarů se snížily až o 60 procent. Na tiskové konferenci to uvedla společnost carVertical, která se zabývá prověřováním ojetých vozidel.

Prodej ojetých aut se loni podle firmy Cebia zvýšil o 4,4 procenta na 738 tisíc vozů a průměrná doba, za kterou se ojetý vůz prodal, klesla o 29 dnů na 71. Do Česka se loni dovezlo 185 663 ojetých osobních aut, což bylo nejvíce od roku 2008. V meziročním porovnání jde o nárůst o 23,2 procenta.

Loni se také zvýšilo průměrné stáří prodávaných ojetých aut s českým původem, a to ze 7,1 roku na 7,7 roku. Bylo to dáno především menší nabídkou mladých a zánovních vozů. Průměrné stáří všech ojetých aut zůstalo na 9,5 roku. V uplynulém roce se do Česka dovážela v průměru mladší vozidla než v předchozím roce. Zatímco předloni činilo průměrné stáří dovezených aut 10,7 roku, loni kleslo na 10,4 roku.