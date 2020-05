Čapkův památník v červenci zpřístupní spisovatelovu garáž, včetně dobového vozu

"Máme tady autentickou Čapkovu garáž, která nebyla nikdy zpřístupněna veřejnosti. Teď jsme ji vyklidili, čistíme a jednáme o tom, že by tam bylo vystaveno originální auto. Čapkovo se nedochovalo, ale stejný typ vozu se stejnou karosérií, dokonce se stejným rokem výroby by tam měl být vystaven," uvedl Vacek.

Vacek poukázal na to, že zpřístupněním spisovatelovy garáže se rozšíří celá expozice, navíc tuto část budou moci navštívit i handicapovaní. Historický dům si vzhledem ke stavebním dispozicím prohlédnout nemohou, dostanou se jen do suterénu. "Takže ta garáž je pro ně dalším místem, kam se mohou podívat, aniž by museli do schodů," uvedl Vacek.