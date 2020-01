Bude Hyundai konkurovat Porsche? Podle šéfa divize N nestojí nic v cestě

Po prezentaci Hyundaie RM19 na losangeleském autosalonu loni v listopadu se vyrojily spekulace, že by něco takového mělo přijít do nabídky. A Albert Biermann, někdejší šéf divize BMW M a současná hlava Hyundai N, v rozhovoru pro britský magazín Evo nyní uvedla, že se to klidně může stát.

„Pokud si myslím, že je správný čas postavit vůz divize N s motorem uprostřed, který může konkurovat Porsche, (...) postavíme ho. Je to takhle jednoduché,” řekl. „Možná by pohonné ústrojí mohlo být trochu odlišné od konvenčních Porsche,” připustil, čímž nevyloučil nějaký hybrid. Anebo měl na mysli jen to, že by to nebyl plochý motor, jako mají stuttgartské modely 718.