BMW představilo řadu 2 Gran Coupé, fanoušci se děsí

Fanoušci značky mají pochopitelně radši to druhé a obavy o jeho budoucnost nejsou neoprávněné, když řada 1 přešla na pohon předních kol.

Automobilka sice tvrdí, že přinejmenším kupé řady 2 zůstane tak, jak je, ale slova a činy nemusí být vždy to stejné. Auto, na které se díváme na fotkách, je nová řada 2 Gran Coupé - a stojí na platformě UKL2, stejné jako Active Tourer.

Nové Gran Coupé je pro ty, kteří chtějí prémiový kompaktní sedan s předním pohonem. Nevypadá to jako velká cílová skupina, ale Mercedes CLA, jehož zákazníky chce BMW přetáhnout, je docela úspěšný.

Zvenčí je novinka dlouhá 4562 mm, takže to zas takový drobek nebude. Rozvor náprav 2670 mm má zajistit dost prostoru pro cestující, kufr nabídne 430 litrů objemu.

Po stránce výbavy stojí za zmínku varování před hrozící nehodou s funkcí autonomního brzdění i před nepozornými chodci a nevychovanými cyklisty a hlídač jízdních pruhů - to jsou prvky základní výbavy.

Zajímavou novinkou je inovativní couvací asistent, který dokáže přesně zkopírovat posledních 50 metrů jízdy rychlostí do 36 km/h, ovšem pozpátku. To se může hodit, např. když se dostanete do bezvýchodné situace.