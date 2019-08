BMW poodhaluje své elektrické SUV, ve výrobě použije inovativní postupy

Už teď vznikají předprodukční kusy, které ukazují cestu k tomu, jak takové auto nejlépe vyrobit. Možná si říkáte, že to přece tak obtížné není, jenže ve Výzkumném a inovačním centru FIZ musí vyzkoušet úplně všechno. Výrobu auta od prvního do posledního kroku.

Je to totiž tak revoluční technologie, že ji zatím nikdo nevyzkoušel. Představte si třeba to, že součástí vozu je nejen vysokopevnostní ocel, ale také plasty. Plasty i na základní konstrukci vozu. Spojení mezi nimi se pak prování speciálním rotačním lepením. Ocelový prvek se vsune do otvoru s vysokou tolerancí. Tím, že se roztočí, se plast nataví a díly se vlastně spojí.