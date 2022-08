BMW M nezanevřelo na supersporty, zvažuje nástupce ikonické M1

Divize M německé automobilky BMW sice před třemi lety ukázala koncept elektrifikovaného supersportu Vision M Next, ovšem místo práce na uvedení do sériové výroby ho založila do šuplíku a místo něj se vytasila s obřím SUV XM. Přesto na placaté supersporty nezanevřela, alespoň podle slov Franka van Meela, šéfa divize.

Vedení automobilky zůstává otevřené nápadům na více modelů, které by byly unikátní pro divizi M. To otvírá dveře nejen SUV s extrémními výkony, ale i skutečným supersportům.

Fakt, že Vision M Next skončil v šuplíku, „neznamená, že nepřemýšlíme nad supersportem. Neustále se snažím přijít na to, jak by to mohlo fungovat,“ pokračuje dále manažer. Mainstreamovější XM vyhrálo, protože supersport není pro divizi M životně důležitý. „Nemusíme dokazovat, že jsme sportovní značka,“ dodává van Meel.