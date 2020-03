BMW chystá rovnou dva extrémní kompakty M. O zadokolku nepřijdeme

S příchodem nové řady 1 postavené na platformě pro vozy s předním pohonem se mezi pravověrnými fanoušky řízení a značky, kterých jistě ještě několik procent mezi reálnými klienty je, začala šířit mírná panika. To vážně přijdeme o kompaktní zadokolku od BMW, auto, které značku tolik charakterizuje?

I my jsme ale párkrát slyšeli jisté náznaky toho, že se něco chystá. Potvrzují to nové informace Autocaru. V řadě 2 nám totiž stále chybí kupé, a to bude podle všeho postaveno na modulární platformě CLAR. Tedy s klasickou koncepcí - motorem uloženým podélně a pohonem zadních kol.