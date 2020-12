Automobilový design se kvůli elektromobilům promění, věští evropský šéf Volva

Volvo patří k automobilkám, které plánují přestat nabízet auta se spalovacími motory do roku 2030. Podle člena vedení automobilky, zodpovědného za region EMEA (Evropa, Blízký východ a Afrika), Björna Annwalla to ale nebudou auta, jak je známe dnes, pouze s elektrickým ústrojím v útrobách.

Aerodynamika bude důležitější, a to zejména při jízdě po dálnici vyššími rychlostmi. To je méně důležité pro auta do města, která jezdí na krátké vzdálenosti nižšími rychlostmi, kdy aerodynamika není tak podstatná.