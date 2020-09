Automobilky mohou čelit ještě přísnějším emisním limitům, než očekávaly

Podle návrhu by průměrné emise CO2 z nových automobilů měly být do roku 2030 o 50 procent nižší než v roce 2021. Současný plán zveřejněný v prosinci roku 2018 přitom vyžaduje po toto období snížení o 37,5 procenta. Mluvčí komise to pro Automotive News Europe odmítl komentovat.