Automobilka Dodge ukázala elektrickou budoucnost nadupaných amerických aut

Dlouho avizovaná budoucnost muscle cars je tu – automobilka Dodge představila koncept elektrického Chargeru Daytona SRT. Vrátila se u tohoto modelu k dvoudveřové karoserii a design výrazně odkazuje na nejslavnější chargery z konce 60. let minulého století. Jinak ale nezůstal kámen na kameni.

Dodge se vrhá do elektromobility, muscle car budoucnosti ukáže už příští rok

Dodge se vrhá do elektromobility, muscle car budoucnosti ukáže už příští rok AutoMoto

Víme, že pohonné ústrojí je plně elektrické, že pracuje na 800V architektuře a že dostalo jméno Banshee (označení pro vílu smrti původně z keltské mytologie – pozn. aut.). To je ale zatím všechno, automobilka si nechává pro sebe jeho konfiguraci i veškerá data o dynamice či kapacitě baterie.

Říká jen, že má být silnější než 6,2l osmiválec Hellcat (ten dává 716 koní a 881 Nm), koncept s ním má překonávat tento motor ve všech klíčových výkonnostních hodnotách. To dává tušit vyšší výkon i točivý moment; jak to bude s hmotností, se zatím musíme nechat překvapit.

Technických zajímavostí je však u konceptu neskutečné množství. Začít můžeme novou převodovkou eRupt, která má být „vícerychlostní“ a má zážitek z jízdy připodobnit klasickým muscle cars, což je právě to, co řadě fanoušků aut na elektromobilech chybí. Koncept dostal také tlačítko PowerShot, které krátkodobě zvýší výkon například pro předjíždění.

V designu vozu se automobilce povedlo zkombinovat již zmíněný charger z konce 60. let, ale bez negativního efektu na aerodynamiku. Masku totiž tvoří křídlo nazvané R-Wing elegantně zakomponované do přídě. Proudění vzduchu touto oblastí zvyšuje přítlak a zároveň design umožňuje obdélníkový světelný podpis. Ten se opakuje i vzadu a na obou koncích auta je také svítící trojcípé logo Fratzog.

Právě tento prvek praktičnosti, stejně jako normální zrcátka, naznačuje, že tento koncept není daleko sériové výrobě. Některé věci se asi budou muset změnit, např. ohromný pruh ambientního osvětlení v interiéru by mohl řidiče oslňovat. Jak bude vypadat produkční verze, si musíme počkat nejméně do příštího roku, kdy by se pro modelový rok 2024 měla objevit.