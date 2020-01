Audi vytáhlo autonomní elektromobil do ulic

Návštěvníci Consumer Electronics Show (CES) mohou ve „městě hříchu“ vyzkoušet to, čemu Audi říká „třetí obytný prostor“, tedy interiér autonomního konceptu, který je sám o sobě inteligentní a umí se přizpůsobit pasažérům. Prototyp navíc se speciálním povolením na focení vyrazil i do ulic.

Audi láká na to, že jejich budoucí elektromobil nabídne cestujícím možnost komunikovat na různých platformách, bavit se nebo si užívat zaslouženou relaxaci po cestě z práce. Vůz má tři jízdní režimy AI: RACE, AI: TRAIL pro jízdu v terénu a především AI:CON pro využití na dálkové jízdě. Inteligentní systém auta pozná, jak se cítíte, a podle toho upraví klimatizaci, osvětlení interiéru či ideální vedení trasy.

Koncept je plně autonomní a podle Audi tak mohou jeho budoucí majitelé využít čas efektivněji a věnovat se třeba korespondenci nebo koníčkům. Pro zábavu jsou na palubě dvoje brýle s virtuální realitou, díky kterým podle Němců můžete třeba proklouznout do horské krajiny, což má pomáhat ve stresových situacích.

AI:ME vychází z koncepčního vozidla AI:CON z roku 2017. Má třiadvacetipalcová kola a inteligentní LED jednotky, které vydávají varovná i informační hesla nebo ukazují, kam má auto namířeno. Elektromobil se dá samozřejmě řídit i v normálním režimu, ale pokud je přepnutý do autonomního módu, volant a pedály se automaticky zasunou. Zajímavostí jsou i dveře auta, které se otevírají od sebe a tím dělají prostor uvnitř opticky větší.

Na závěr je nutné podotknout, že elektromobil je pouhým konceptem a není vůbec jasné, jak by vypadal, pokud by se měl doopravdy vyrábět. Autonomní řízení je navíc ve většině světa legislativou nepovolené a zatím se pouze připravují zákony a pravidla, která by ho upravovala.