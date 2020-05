Audi už testuje nové RS3 na Nürburgringu, zvuk pětiválce je nezaměnitelný

Nové Audi A3 už známe, ovšem jeho vrcholnou variantu RS3 zatím svět neviděl. Nyní, díky videu z kanálu Automotive Mike na YouTube, alespoň víme, jak zní. To je důležité, neboť je jasné, že si zachová řadový pětiválec pod kapotou.

Takových motorů není dnes na světě moc. Ford Ranger má na některých trzích 3,2l vznětový pětiválec, koncern Volkswagen kdysi nabízel unikátní motor VR5 a řadovými pětiválci bylo donedávna proslulé i Volvo, ale to je tak všechno, alespoň ze známějších aut.

Podle zprávy německého webu Auto Motor und Sport by ovšem mohla existovat ještě ostřejší varianta nové RS3, která by mohla mít až 450 koní. Tím by sebrala titul nejsilnějšího hot hatche čtyřistadvacetikoňovému Mercedesu-AMG A 45 S.