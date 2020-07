Audi SQ7 a SQ8 se zbavují osmiválcového dieselu, downsizing ale nečekejte

Pro milovníky benzínových osmiválců to je dobrá zpráva, pro fanoušky zajímavých a neotřelých technických řešení naopak špatná - Audi SQ7 a SQ8, dosud poháněná čtyřlitrovým vznětovým osmiválcem, se ho zbavují ve prospěch stejně velké benzínové jednotky.

To je v podstatě kompresor z turbodmychadla, ale místo turbíny, kterou otáčí výfukové plyny, ho pohání 48V elektromotor. Výhodou je nesrovnatelně rychlejší roztočení oproti konvenčnímu, výfukovými plyny poháněnému turbodmychadlu.

Benzínový osmiválec, označený TFSI, sice taky není na techniku chudý, ale s V98 TDI se nemůže měřit. Má dvě turbodmychadla typu twinscroll, tedy že turbína má dva kanály a do každého proudí výfukové plyny z poloviny válců, které celkem turbo pohánějí; v tomto případě tedy ze dvou.

Turba jsou umístěna uprostřed „véčka”, takže cesta výfukových plynů ze spalovacích komor na lopatky turbín je kratší a prodleva turbodmychadel poté, co řidič přidá plyn, je zmenšena. Z principu věci ale bude znatelně větší, než kdyby měl motor také elektrický kompresor.

Turbodmychadla jsou uložena uvnitř V, takže výfukové plyny mají do turbín (červenou barvou spolu s katalyzátory) kratší cestu. Také lze pečlivěji oddělit výfukovou a sací stranu, takže se nasávaný čerstvý vzduch méně zahřívá.

Motor má technologii vypínání válců, tedy při nízké zátěži běží jen na čtyři válce, aby šetřil palivo. Zajímavostí jsou i oscilační cívky v aktivních silentblocích motoru, které tím, že generují protiběžné vibrace, minimalizují přenos vibrací z motoru do karoserie vozidla.

Benzínová V8 dává 507 koní a 770 N.m, na stovku oba vozy popožene za 4,1 sekundy a maximálka je elektronicky omezena na 250 km/h. To platí pro SQ7 i SQ8, stejně jako spotřeba, která je 12,0-12,1 l/100 km; zda motor vyžaduje vysokooktanový benzín, zatím není známo, ale troufneme si to označit za pravděpodobné.

Na benzínový motor mají obě obří rychlá audi přejít ještě letos na podzim, objednávat už ale jdou nyní. Vznětová verze by ale podle informací od českého zastoupení značky měla být nějakou dobu v nabídce souběžně s benzínovou. Bude to minimálně do doby, než se vyčerpají současné výrobní kvóty, ovšem volný prostor v nich se rychle ztenčuje.